«Готовы к любому развитию событий». НАТО «принимает к сведению» угрозы России касательно членства Финляндии и Швеции — Столтенберг 30 июня, 14:43 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов защищать всех своих союзников, включая Финляндию и Швецию.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, в НАТО «готовы к любому развитию событий».

Столтенберг заявил, что Альянс «принимает к сведению» «прямые сообщения из Москвы».

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В среду, 29 июня, НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в Североатлантический союз.

28 июня Турция, Финляндия и Швеция перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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