НАТО готовится к боевым действиям на своих границах из-за зверств России в Украине — NYT 17 апреля, 17:14 Флаг НАТО в Брюсселе (Фото:Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО готовится к боевым действиям на границах Альянса и снова превращается в «военный союз», сообщает газета The New York Times в понедельник, 17 апреля.

В материале сказано, что НАТО быстро переходит от политики сдерживания путем возмездия к сдерживанию путем воспрещения. Раньше считалось, что в случае вторжения России страны-члены будут пытаться продержаться, пока им на помощь не прибудут союзные силы и не оттеснят оккупантов. Но после российских зверств в захваченных украинских населенных пунктах, в частности, Буче, Ирпене и Мариуполе, Польша и страны Балтии «не хотят рисковать даже коротким периодом российской оккупации», пишет NYT.



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Сдерживание путем воспрещения означает увеличение количества войск вдоль границы с Россией, большую интеграцию военных планов США и союзников, увеличение расходов на оборону, конкретные требования к союзникам и так далее. Североатлантический Альянс хочет не только увеличить боеспособность своих сил, но и сделать их «более заметными для России», что является ключевым элементом сдерживания, пишет газета.

По словам бывшего замгенсека НАТО Камиля Гранда, страны Центральной и Восточной Европы настаивают, что «обещать отвоевать» территории, которые могут быть захвачены россиянами, уже недостаточно, и нужно «защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня».

«НАТО развернула батальон войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Альянс готовится увеличить эти силы до бригад, чтобы усилить сдерживание и иметь возможность отбросить оккупационные силы на подступах. Кроме того, Альянс ставит перед тысячами других сил задачу в случае войны быстро выдвинуться на помощь, разрабатывает новые планы мобильности и логистики и более жесткие требования к готовности», — сказано в статье.

NYT отмечает, что под контроль главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи перейдет больше войск, и он впервые со времен холодной войны объединит военные планы США и союзников. По словам собеседника газеты среди высокопоставленных представителей НАТО, восточноевропейские страны будут точно знать, что Альянс собирается сделать для их защиты.

НАТО также согласовывает долгосрочные требования от союзников с текущими оперативными потребностями: например, Дании сказали прекратить тратить деньги на строительство подлодок, а Канаде — предоставить самолеты-дозаправщики. Если страны будут протестовать, другие члены Альянса смогут проголосовать за их принуждение — такое голосование называют «консенсус минус один».



На предстоящем саммите НАТО в июле 2023 года будет согласован новый план расходов Альянса. Как пишет NYT, учитывая трудности России в Украине, если крупные страны в течение следующих десяти лет потратят на армию от 2,5 до 3% ВВП, «этого должно хватить».

На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года была утверждена новая стратегическая концепция Альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.