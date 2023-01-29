НАТО готово к прямой конфронтации с РФ в случае ее наступления — топ-чиновник Альянса 29 января, 04:51 Роб Бауэр (справа) уверяет, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, (Фото:www.nato.int/)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с РФ. Приоритетом Североатлантического союза является перевооружение

Об этом он сказал в интервью RTP.



«Роб Бауэр уверяет, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, признавая, что приоритетом Альянса является перевооружение. Он также признает, что организация лишилась монополии на военную инициативу», — пишет издание.

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Он напомнил, что во время саммита в Мадриде в прошлом году в ответ на действия России Альянс решил создать четыре дополнительных многонациональных боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Это важный сигнал России… Что мы готовы, если у них появится мысль прийти в НАТО. И это красная линия. Если есть какая-нибудь красная линия — это пересечение россиянами границы нашей территории», — заявил Бауэр.

Бауэр также считает, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, поскольку Москва стремится восстановить размеры бывшего Советского Союза.

Отвечая на вопрос, не боится ли НАТО эскалации войны, Бауэр сказал, что эскалацией было начало Россией агрессии, а когда Украина хочет отвоевать то, что ей принадлежит, это не эскалация.

« Если они ( россияне) прекратят войну сегодня, никакой больше эскалации не будет», - подчеркнул он.