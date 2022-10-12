Почти наверняка. НАТО «физически ответит» в случае российского ядерного удара — Reuters 12 октября, 19:17 Любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь «беспрецедентные последствия» для России (Фото:ITAR-TASS/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE via REUTERS)

В случае российского ядерного удара союзники Украины и, возможно, НАТО почти наверняка дадут «физический ответ», сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Альянса.

По словам чиновника, любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь «беспрецедентные последствия» для России. Он добавил, что это «почти наверняка вызовет физический ответ со стороны многих союзников и, возможно, со стороны самого НАТО».

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Источник отметил, что Кремль использует свои ядерные угрозы главным образом для того, чтобы удержать НАТО и другие страны от непосредственного вступления в войну против Украины.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.