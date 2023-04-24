Стала десятой. Эстония подписала декларацию по поддержке Украины в НАТО 24 апреля, 18:07 Кая Каллас и Владимир Зеленский после подписания совместной декларации Украины и Эсстонии, 24 апреля 2024 года (Фото:Igor Zhovkva via Facebook)

24 апреля в Житомире премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский подписали Совместную декларацию по поддержке Украины в НАТО.

«Отдельно декларация отмечает о готовности сотрудничать для приближения Украины к членству в НАТО, в частности в контексте Вильнюсского саммита НАТО в июле, а также обязательства координировать совместные действия для гарантий безопасности Украины еще до нашего членства. Что символично — это юбилейная Совместная декларация по поддержке Украины в НАТО!» — говорится в сообщении на странице в Facebook заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы.

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Жовква напомнил, что, кроме Эстонии, в первую десятку стран, официально поддержавших членство Украины в НАТО вошли Чехия, Бельгия, Черногория, Литва, Польша, Италия, Латвия, Исландия и Словения. Все они подписали подобные декларации.

«Конечная цель четкая и понятная — скорейшее обретение Украиной полноправного членства. Тем временем уже работаем над созданием механизма действенных гарантий безопасности, которые мы уже сейчас, еще до вступления в НАТО, должны получить от государств Альянса», — добавил замглавы ОП.

В совместной декларации Эстонии и Украины также

зафиксирована поддержка украинской формулы мира;

закреплена готовность к тесному сотрудничеству для привлечения России к ответственности, в том числе путем создания специального международного трибунала по преступлению агрессии, а также необходимость выработки правовой основы для практического использования замороженных российских активов для восстановления Украины;

подтверждена поддержка Эстонией членства Украины в ЕС и отмечен прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

«Эстония — это наш особый партнер. С начала полномасштабного вторжения объем оборонной поддержки, предоставленной Эстонией, превысил 1% ВВП страны, или почти две трети национального военного бюджета — рекорд среди наших партнеров! Именно Эстонии принадлежит инициатива скорейших поставок Украине 1 млн 155-мм боеприпасов, поддержанная странами-членами ЕС», — написал также Жовква.

В ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что нет «никакого объективного барьера» для приглашения Украины в НАТО, а гарантии безопасности нужны уже сейчас. Сам Столтенберг сказал, что место Украины в НАТО «по праву».

Согласно опросу IRI, по состоянию на март вступление Украины в НАТО поддерживают 82% украинцев — это близкий к рекорду уровень.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина — НАТО заявил, что Киев категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите в Вильнюсе.