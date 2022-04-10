После нападения РФ на Украину. НАТО думает о возможности постоянного военного присутствия на своей границе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
НАТО рассматривает возможность постоянного военного присутствия на своей границе. Это связано с «новой реальностью» — нападением РФ на Украину.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
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Отмечается, что НАТО находится «в разгаре очень фундаментальной трансформации», которая будет отражать долгосрочные последствия действий президента России Владимира Путина. Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.
«То, что мы видим сейчас, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО», — сказал Столтенберг.
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