После нападения РФ на Украину. НАТО думает о возможности постоянного военного присутствия на своей границе 10 апреля, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

НАТО рассматривает возможность постоянного военного присутствия на своей границе. Это связано с «новой реальностью» — нападением РФ на Украину.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Война России против Украины — главные события 10 апреля



Отмечается, что НАТО находится «в разгаре очень фундаментальной трансформации», которая будет отражать долгосрочные последствия действий президента России Владимира Путина. Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

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«То, что мы видим сейчас, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО», — сказал Столтенберг.

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