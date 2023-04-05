Дуда: Пытаемся получить дополнительные гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО 5 апреля, 15:34 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина получит дополнительные гарантии безопасности на предстоящем саммите НАТО.

«Мы сегодня пытаемся получить на саммите НАТО в Вильнюсе дополнительные гарантии безопасности, которые будут поддержкой украинским воинам в борьбе против захватчиков. Надеемся, что такие гарантии нам удастся для Украины получить как вступление в будущее полное членство Украины в НАТО», — сказал Дуда во время брифинга по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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Польский лидер убежден, что Украина должна как можно скорее стать полноправным членом ЕС и НАТО. Он добавил, что Польша решительно поддерживает Украину.

Дуда напомнил, что его страна уже передала Украине более 300 танков, САУ Краб и другое оборудование.

5 апреля Владимир Зеленский посетил Польшу по приглашению польского президента Анджея Дуды. Это третий его выезд за границу за время вторжения.