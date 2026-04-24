Туск поставил под сомнение преданность США Европе в случае нападения РФ на страну-члена НАТО

Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

Глава польского правительства отметил, что «самым большим и важным вопросом для Европы является то, готовы ли Соединенные Штаты быть такими же лояльными, как это описано в наших договорах [НАТО]». Туск предупредил, что Россия может напасть на члена альянса «за считанные месяцы».

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«Для всего восточного фланга, моих соседей… вопрос заключается в том, является ли НАТО все еще организацией, готовой — политически и логистически — реагировать, например, против России, если она попытается напасть», — сказал он.

Туск отметил, что некоторые члены оборонного альянса во главе с США «сделали вид, что ничего не произошло», когда в 2025 году около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.

Он подчеркнул, что эти слова не следует воспринимать «как скептицизм относительно Статьи 5 [обязательства НАТО о коллективной обороне]», а скорее как «мечты о том, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практичное».

«Это что-то действительно серьезное. Я говорю о краткосрочных перспективах — скорее месяцы, а не годы», — сказал Туск, имея в виду потенциальное нападение РФ.

Премьер подчеркнул, что для Варшавы действительно важно знать, что все будут относиться к обязательствам перед НАТО так же серьезно, как и Польша.

Инфографика: NV

Он также добавил, что «не имеет комплексов» относительно американо-польских связей.

«Вашингтон относится к Польше как к лучшему и ближайшему союзнику в Европе. Но для меня настоящая проблема заключается в том, что будет на практике, если что-то случится. Я хочу верить, что статья 5 все еще действует, но иногда, конечно, у меня возникают некоторые проблемы. Я не хочу быть таким пессимистичным… но сегодня нам нужен также практический контекст», — подытожил Туск.

1 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

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6 апреля глава Белого дома заявил, что его антипатия к НАТО началась с отказа Европы поддаться его давлению и согласиться на аннексию США Гренландии.

8 апреля Марк Рютте провел встречу с Трампом в Вашингтоне, после чего заявил, что американский президент «явно разочарован» тем, что многие союзники по НАТО не поддержали войну против Ирана.

Трамп после встречи с Рютте раскритиковал НАТО, заявив, что страны-члены Альянса не поддержали США, когда Вашингтон в этом нуждался, и выразил сомнение относительно их дальнейшей помощи.

14 апреля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Европа ускоряет разработку запасного плана по НАТО на фоне угроз президента Трампа вывести Соединенные Штаты из Альянса.

17 апреля издание Politico писало, что ЕС планирует смоделировать свой ответ на случай нападения на одну из стран-членов. В рамках первой такой переации глава дипломатии Кая Каллас в следующем месяце будет курировать так называемые «настольные» учения, чтобы установить, как статья 42.7 о взаимопомощи будет работать на практике.