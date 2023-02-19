НАТО должно до июля разработать гарантии безопасности для Украины — Сунак 19 февраля, 23:04 Премьер Британии Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности (Фото:Ben Stansall / Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить работу над гарантиями безопасности для Украины до встречи лидеров Альянса на саммите в июле этого года.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.



Сунак поддержал идею вступления Украины в НАТО, но настаивает, что до этого должен быть разработан план обеспечения безопасности страны.

Видео дня

«Нам нужно думать о будущем, о том, как мы будем защищать безопасность Украины. Это разговор, который мы должны начать, потому что саммит в Вильнюсе является хорошим местом для его завершения», — отметил он.

Следующий саммит НАТО состоится 11 и 12 июля в столице Литвы в Вильнюсе.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа также заявлял, что Украина могла бы получить гарантии безопасности на следующем саммите НАТО. При этом, по его словам, вопрос членства Украины в НАТО не должен исчезать с повестки дня.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Идея гарантий безопасности для Украины впервые была озвучена в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года. Тогда украинская сторона предлагала вариант, по которому Украина получит гарантии безопасности в обмен на отказ от курса в НАТО, которым Россия оправдывает свою захватническую войну.

Предложение Украины предусматривало немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН, в частности закрытие неба, от которого до сих пор отказываются союзники, поскольку это прямое участие в войне.

Но Россия, в итоге, не пошла навстречу переговорам, а продолжила свои попытки оккупировать Украину, а союзники хотя и отказались от идеи брать двойные обязательства по Украине вне НАТО, но нарастили военную поддержку Киева и начали обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Киев же переключился с гарантий безопасности как альтернативы НАТО на гарантии безопасности на пути к НАТО.

13 сентября 2022 года Офис президента представил Киевский договор безопасности — первые рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Рекомендации в частности предусматривают ресурсы Украины на содержание мощной армии, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО и превентивные меры, чтобы не допустить новой агрессии.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак при этом подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно обеспечить Украине безопасность, пока оно не станет членом Альянса.