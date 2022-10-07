НАТО должно принять Украину после победы над РФ, иначе Альянс будет лишен смысла — глава МИД Литвы 7 октября, 16:39 НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

НАТО должно принять Украину после победы над Россией, считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его словам, иначе Альянс будет лишен смысла.

Об этом сообщает Delfi.

«Надеюсь, что их (вопросы, — ред.) никогда не придется поднимать, и мы сможем поздравить Украину со вступлением в оборонный клуб», — заявил Ландсбергис комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского подать официальную заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке.

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По словам министра, Литва поддерживает желание Украины стать членом НАТО. Ландсбергис отметил, что возникнет много вопросов, если наша страна, после победы над Россией, в будущем не станет частью Альянса.

«Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл у НАТО, если бы в нем не было Украины. Если НАТО признает, что наш самый стратегический вызов в XXI веке — это агрессивная Российская Федерация и Украина является единственным государством, победившим в войне против Российской Федерации, и она остается вне НАТО. Тогда Украина становится больше, чем НАТО, она становится защитником НАТО. В каком-то смысле защитила НАТО от стратегического противника НАТО», — отметил министр.

Как объясняет Ландсбергис, Украина стала очень сильным трансатлантическим государством, которое после победы над Россией станет членом НАТО и будет иметь чрезвычайно крепкие связи с США.

«С одной стороны, это понятно и объяснимо, с другой стороны, это показывает, что ЕС и европейский континент еще не смог сам стать таким якорем, который геополитически и стратегически связывает государство на многие десятилетия. Это сейчас делает Америка», — добавил министр.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.

