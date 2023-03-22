НАТО должно готовиться к длительному противостоянию в Украине — премьер Эстонии

22 марта, 18:50
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Флаги НАТО и Украины (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

Флаги НАТО и Украины (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

Страны НАТО должны готовиться к продолжительной войне России против Украины. Учитывая это, государствам-членам стоит увеличить расходы на оборону.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Россия подготовилась к длительной конфронтации, и мы тоже должны», — написала она.

Так, Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону более чем на 2% от ВВП.

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«Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет, к 2024 году он достигнет 3% ВВП. 2% ВВП на расходы на оборону должно быть минимальным, а не потолком», — добавила она.

Во вторник, 21 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил ежегодный отчет НАТО.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Война России против Украины

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