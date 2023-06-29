НАТО должна рассмотреть упрощение процедуры принятия Украины — Уоллес

29 июня, 21:06
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Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес убежден, что НАТО должна рассмотреть упрощение процедуры принятия Украины в Альянс.

Об этом сообщает Sky News.

Уоллес подчеркнул, что, по его мнению, Альянсу следует рассмотреть возможность для Украины «пропустить» план действий по членству в НАТО.

«Я думаю, что мы должны совершенно точно рассмотреть возможность пропуска плана действий по членству», — сказал Уоллес.

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Британский министр при этом признал, что все вопросы, связанные с вступлением страны в Альянс, не будут решены быстро. Он также считает маловероятным, что все вопросы гарантий безопасности для Украины будут решены до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

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По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Альянс Бен Уоллес

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