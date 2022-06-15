«Состояние сладкого пацифизма». НАТО должно меняться согласно требованиям времени, чтобы не превратиться в ООН — Огрызко 15 июня, 16:46 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Учения НАТО Baltops 22 в Балтийском море (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

В эфире Радио НВ Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, рассказал, что Североатлантический альянс должен реагировать на требования времени и менять собственные процедуры и стандарты, чтобы не превратиться в ООН.

— Как вы считаете, то, что будет происходить сейчас очень много событий, например Рамштайн — собрание стран-доноров, которые помогают Украине, оказывают именно военную помощь. Услышат ли нас сейчас этот крик о помощи, что это сейчас крайне необходимо в связи с тем, что будет проходить так много саммитов, так много встреч, в частности встреч наших политиков за кулисами, чтобы качественно изменить эту ситуацию?

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— Это действительно вопрос выживания нашего государства, иначе этот российский зверь поймет, что он может выждать, перегруппироваться, подтянет резервы и будет двигаться дальше. И как раз мне кажется, что эти события, о которых вы упомянули, могут стать этим действительно моментом истины для наших западных партнеров, когда мы будем говорить об этом очень и очень конкретно. Вот сейчас мы ожидаем прямо на этой неделе, через несколько дней, визитов нескольких очень важных для нас руководителей европейских государств, от которых многое зависит. И очевидно, мы должны ставить вопрос не обще, что нам нужна помощь, а действительно нам нужно говорить, что дорогие наши немецкие или французские друзья, по нашей информации, вы имеете то, что сегодня нам очень необходимо. Нам нужно не 10 или 12, а 120. Пожалуйста, давайте будем говорить предметно на эту тему, а не просто выражать намерения о том, что когда-нибудь до вас что-нибудь доедет. Нам этого мало, мы в этом нуждаемся гораздо больше.

Есть все-таки у НАТО, хоть там формально 30 стран, но есть полтора десятка вооруженных достаточным образом стран. И эти цифры, о которых говорил Подоляк, мне кажется, что все-таки должен говорить не Подоляк, а военный человек, разбирающийся в этом лучше и больше. Все же эти наши военные начальники должны были бы четко и ясно распланировать, где, что, у кого можно реально попросить. Конечно, нет у какой-либо страны всего того, что нам нужно вместе, это очевидно. Никто к войне не готовился, все находились в состоянии сладкого пацифизма, не будет войны и все. Ну вот теперь нам «Мордор» показал, что такое пацифизм. Но если бы наше военно-политическое руководство расписало наряды, так сказать, и конкретно работало с каждой страной по тому, что нам нужно, тогда, я думаю, тот же Рамштайн был бы тем очень полезным местом, где такие запросы можно было бы расписать по странам. Конечно, у Дании — одни возможности, у Франции — другие, у Великобритании — другие, а у США — еще более другие. Поэтому здесь должна быть очень простая арифметика, исходя из возможностей тех или иных партнеров по Альянсу.

И ставить этот вопрос абсолютно грубо, потому что время для дипломатических экивоков закончился. Речь идет о том, или, или. И на фоне такой постановки вопроса тянуть эту волынку дальше уже и безнравственно, и просто невозможно с точки зрения безопасности, потому что упадет Украина — потом начнут падать страны Альянса, это тоже понятно.

— А правда, странно, что никто не готовился к войне? Я понимаю, если не готовилось к войне, например, министерство агропромышленной политики Нидерландов, это я так, к примеру, чтобы никого не оскорблять. Но в мире существует мощный оборонный блок, называемый Североатлантический Альянс. Вы можете объяснить, как с 2014 года НАТО не готовилось к войне, как это могло произойти?

— Я бы начал даже немного раньше, потому что война началась 8 августа 2008 года. Когда Российская Федерация, этакая «небольшая» страна, напала на Грузию. Но что мы получили в итоге? Мы получили, что на Западе обвинили эту маленькую Грузию в том, что она, оказывается, спровоцировала Россию на нападение. И через три месяца после общих фраз и слов о том, что это плохо, забыли о Грузии и вспомнили снова о России. Вот такова, к сожалению, была реакция Запада на подготовку к войне. Я уже не говорю о 2014 году, когда это уже перешло в очевидно агрессивную форму, хотя и оттяпать, извините за это слово, 20% территории Грузии и провозгласить там какие-нибудь квазиобразования, признать их и сделать вид, что так и было, — это тоже грубое нарушение международного права и оно мало чем отличается от того, что происходило в 2014 году.

Но даже после 2014 года, после повторения этой же истории, но в значительно больших масштабах, после совершенно неслыханной акции по аннексии чужой территории и объявления ее своей, Запад же так же продолжал смотреть в глаза Путину и думать, что там он увидит что-то особенное. И то, что мы имеем сегодня, это ответ на вопрос, может ли Запад дальше иметь Россию своим мнимым партнером, потому что вспомним осень прошлого года, вспомните заявления Столтенберга о том, что НАТО должно продолжать держать открытым канал связей с Россией, несмотря все ее злодеяния.

На мой взгляд, это подтверждение того, что на Западе не хотели реально видеть ту угрозу, которая исходила от России, и конструировали различные концепции о том, что Россию нужно привлекать к демократии, Россия — это все же важный элемент стратегической стабильности и всевозможные такие. красивые вещи, по которым была пустота. Путин же это использовал максимально эффективно, готовясь к войне. В это время НАТО фактически взяло курс на что-то такое имитационное, сдерживание, которого на самом деле не было. Ибо если верить, скажем, немецким военным, которые говорят, что у нас Бундесвер не готов сегодня к войне, тогда что говорить о других странах рангом ниже и послабее экономикой? Поэтому это холодный душ на головы западных политиков, которые должны сегодня откровенно признать, что они не только ошибались, а проводили преступную политику в отношении и своих же стран, потому что теперь они вынуждены за это отвечать, пока только поставками оружия Украине и финансовыми дотациями. Но нельзя исключать, что этот фюрер, который, похоже, сошел с ума, может перейти к более жестким шагам уже не в отношении Украины, а самих стран Альянса.

— Но чего нам ожидать от саммита НАТО, которого пригласили президента Зеленского? У нас были определенные приятные неожиданности в виде заявлений, в частности, Кристина Квин, посол США, говорила о том, что Украина может стать членом НАТО без предварительной долговременной процедуры в виде ПДЧ, которую мы так и не получили. Я сейчас буду четко формулировать, от саммита НАТО мы можем ожидать перспектив вступления в Альянс и снова скажу оружия, оружия и боеприпасов, в которых сейчас нуждается Украина для того, чтобы защитить свою государственность и я думаю, что не только свою государственность?

— Я бы начал со второй части вашего вопроса. Оружие — да, я думаю, что все эти меры, о которых мы говорим, и двусторонние, и Рамштайн-3, и саммит НАТО будут в этом плане по восходящей. Я думаю, что в итоге в документах НАТО будут прописаны кроме общих красивых фраз, что они выражают солидарность и тому подобное, что они будут оказывать необходимую военную помощь Украине для отражения агрессии. А вот что касается перспектив вступления, то жизнь вносит коррективы. И если раньше действительно ПДЧ считалось чуть ли не обязательным классом, который нельзя перепрыгнуть, то примеры Финляндии и Швеции, пусть пока не завершены, но они демонстрируют, что мир изменился и изменились условия. И НАТО, если не хочет превратиться в ООН, должно меняться так же и реагировать на эти тенденции в мировой политике. К сожалению, здесь я это действительно говорю с большим сожалением, потому что, пожалуй, я один из немногих евроатлантистов, которые за вступление Украины в НАТО говорили еще в середине 1990-х. Но НАТО, к сожалению, так же не демонстрировало готовности смотреть стратегически вперед.

Теперь же на этом саммите, который состоится в конце месяца, я думаю, что принципиального решения безусловно не будет. Но мы услышим какие-то формулы, которые дадут нам в очередной раз надежду в будущем. Но знаете, я бы в данном случае шел другим путем. Как после трех-четырех дней после начала агрессии наша страна подала заявку на кандидатство в ЕС, так же нам нужно сейчас или после саммита, или еще до него сделать то же, что сделали Швеция и Финляндия. Надо прокладывать дорогу прямыми тропами, не идти по каким-то дорогам, которые ведут нас куда-то, неизвестно куда. Мы не можем больше терять время. С 2008 года, когда нам отказали благодаря госпоже Меркель и господину Саркози в ПДЧ, прошло уже сколько? Прошло уже 14 лет. Мы не можем больше ждать и слушать какие-то разговоры о дополнительных условиях и тому подобное, тем более на фоне войны. Поэтому я думаю, что надо идти напрямик и выходить из одного простого постулата: дверь открывается тем, кто в нее стучит. Если не слышат, то нужно хлопать.

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