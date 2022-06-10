НАТО должен рассматривать Россию как долгосрочную угрозу — президент Литвы 10 июня, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Россия нарушила слишком много табу, поэтому НАТО должен рассматривать ее как долгосрочную угрозу. Об этом сообщает LRT.

«Я не думаю, что нам нужно убаюкивать себя мыслью, что, может быть, война закончится и тогда мы сможем снова заняться чем-то другим, по-дружески общаться», — сказал литовский президент.

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Науседа говорит, что возлагает «большие надежды» на саммит НАТО в Мадриде в конце июня, который, по его мнению, поможет «расставить акценты» среди стран восточного блока.

8 июня в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в связи с этим Вильнюс должен быть готовым защищать себя сам и совместно со своими партнерами.

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