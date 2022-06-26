НАТО на саммите в Мадриде может договориться о «крупнейшем развертывании сил» блока — El Pais 26 июня, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Саммит НАТО в Мадриде состоится 28—30 июня (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo)

На саммите НАТО в Мадриде, который состоится 28—30 июня, страны могут принять решение о крупнейшем военном развертывании сил Альянса со времен холодной войны. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники.



Как пишет издание, на саммите могут согласовать решение об увеличении количества военнослужащих Альянса на его восточном фланге почти вдвое. До полномасштабного вторжения РФ в Украину в расположенных там странах было размещено не более 10 тысяч военнослужащих НАТО (без учета военных этих стран). Однако в конце февраля страны решили разместить еще четыре батальонных группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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В то же время на развертывание дополнительных сил существует ряд ограничений. В частности, в странах Балтии речь идет не о постоянном присутствии военных НАТО, а о ротации подразделений.

Собеседник газеты рассказал, что на саммите могут решить дислоцировать в странах восточного фланга НАТО более крупные подразделения, чем сейчас. Так, силы Альянса там удвоятся.

Кроме того, во время встречи страны НАТО обсудят новую стратегическую концепцию, пишет El Pais. В ней Россию будут называть уже не партнером, а «прямой угрозой». Также ожидается, что более жесткими станут формулировки относительно Китая, чью политику назовут «геостратегическим вызовом».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила: если будет действовать нынешняя стратегия НАТО, то ее страна будет «стерта с карты» в случае нападения России. В то же время Литва планирует увеличить расходы на оборону, чтобы разместить на территории страны больше сил Альянса на фоне угроз РФ.

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