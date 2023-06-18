«Можем ожидать хорошего результата». Экс-посол США прогнозирует успешный для Украины июльский саммит НАТО 18 июня, 08:24 Встреча министра обороны Украины Алексея Резникова и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе, 15 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Экс-посол США в Украине Мари Йованович в интервью NV спрогнозировала успешный для Украины июльский саммит НАТО.

«Я уверена, что мы увидим сильную поддержку Украины, я очень надеюсь, что будет сделано заявление о членстве Украины в НАТО. Думаю, вы видели международную поддержку Украины на саммите G7, поездку президента Зеленского по Европе, Ближнему Востоку и Азии. И я думаю, что вы можете ожидать хорошего результата на саммите НАТО в июле», — сказала Йованович в интервью NV.

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По данным источников издания Axios, президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Ранее Столтенберг заявлял, что страны-участницы НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе подадут четкий сигнал о том, что будущее Украины в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого алгоритма относительно своего членства.

До этого Politico сообщало, что западные союзники пока не готовы дать Украине гарантии безопасности, о которых она просит, и их позиции расходятся.

Также сообщалось, что среди стран-участниц НАТО разгорелась дискуссия, которая создает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он поддержал более быстрое и более надежное продвижение Украины на пути к членству в Альянсе.