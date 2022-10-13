НАТО будет внимательно следить за предстоящими российскими ядерными учениями — Столтенберг 13 октября, 19:55 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

НАТО будет внимательно следить за предстоящими российскими ядерными учениями, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг напомнил, что предстоящие российские учения Гром являются ежегодными. Они традиционно проводятся в конце октября для испытания Россией своих бомбардировщиков, подводных лодок и ракет, способных нести ядерное оружие.

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«Мы будем следить за этим, как всегда. И, конечно же, мы будем сохранять бдительность, не в последнюю очередь в свете завуалированных ядерных угроз и опасной риторики, которую мы видели с российской стороны», — сказал Столтенберг.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил угрозу нанести ядерный удар 21 сентября.

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.