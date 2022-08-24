«Годами будем поддерживать Украину». Генсек НАТО отверг «усталость от войны» 24 августа, 03:32 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В НАТО заверили, что партнеры могут годами поддерживать Украину в борьбе с российской вооруженной агрессией. Там опровергли «усталость от войны».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ZDF.



Генсек отверг усталость Запада от войны и заявил, что цена, которую он заплатил бы в случае победы России, была бы гораздо выше.

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"Да , мы платим цену, но цену, которую мы здесь платим, можно измерить деньгами. Цена, которую платят украинцы, измеряется жизнями — потерями жизней каждый день», — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин допустил огромный просчет в войне против Украины. НАТО готово поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

« Да (НАТО может годами поддерживать Украину – ред.). Но это будет иметь последствия не только в военной сфере, но и в промышленности. Нам нужно увеличить производство. Мы также можем многому научиться. Нам нужна сильная оборона, чтобы предотвратить войны», — сказал генсек.

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