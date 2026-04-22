По словам источников Politico, администрация Дональда Трампа пока держит все детали «черного» списка в секрете — на время разработки вариантов. (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

В Белом доме по инициативе президента США Дональда Трампа составляют список «хорошихи плохих» стран НАТО — в зависимости от того, отказались ли те поддержать войну американцев против Ирана.

Об этом 22 апреля сообщает издание Politico со ссылко на трех европейских дипломатов и представителя Пентагона.

«Эта инициатива, над которой чиновники работали в преддверии визита главы НАТО Марка Рютте в Вашингтон в этом месяце, включает обзор вклада стран-членов в Альянс и делит их на уровни. Плюс — это очередной признак, что президент Трамп намерен воплотить в жизнь свои угрозы в адрес союзников, которые не следуют его желаниям. И это еще один фактор давления на все более изношенный альянс, который подвергается нападкам Трампа — от его попыток аннексировать Гренландию до предупреждения о полном выходе из пакта», — пишет издание.

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При этом глава Пентагона Пит Хегсет публично озвучивал идею в общем виде еще в декабре 2025 года.

«Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все чаще Германия, страны Балтии и другие, получат наше особое благоволение. Союзники, которые по-прежнему не выполняют свою часть обязательств по коллективной обороне, столкнутся с последствиями», — сказал он.

Один из дипломатов сказал Politico, что новый список Белого дома, по-видимому, воплощение этой концепции.

«У Белого дома есть список хороших и плохих ребят, так что, полагаю, мышление здесь аналогичное», — заявил он.

По словам источников, администрация Трампа пока держит все детали в секрете — на время разработки вариантов. При этом чиновники Белого дома практически не проясняют, в чем могут заключаться привилегии или последствия попадания в «черный список».

«Похоже, у них нет очень конкретных идей… когда речь заходит о наказании плохих союзников. Переброска войск — это один из вариантов, но в основном это наказывает США, не так ли?», — сказал Politico источники среди европейских чиновников.

Как отмечает издание, изначально Хегсет использовал термин «образцовый союзник» для обозначения партнеров США по НАТО, которые увеличили расходы на оборону в соответствии с целевыми показателями Альянса в 5%, которые продвигает Трамп. Американские чиновники также упоминали термин в Стратегии национальной обороны, опубликованной в январе 2026 года.

Как рассказали Politico два европейских чиновника, знакомые с планом Белого дома, данная концепция может дать США возможность перенаправить развертывание войск, совместные учения или продажи военной техники от союзников, считающихся «плохими», к «хорошим». По словам третьего дипломата, Хегсет также использовал термин «образцовый союзник» на встречах с членами НАТО.

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«Кроме того, это предоставило бы Трампу больше инструментов для различения членов, поддержавших усилия США в Иране — таких как прекращение блокады Тегераном Ормузского пролива и разрешение на использование баз, — от тех, кто этого не сделал. В то время как Испания и такие союзники, как Великобритания и Франция, либо отклонили, либо затянули запросы США о помощи, Румыния и несколько меньших стран разрешили США использовать свои авиабазы. Болгария также незаметно поддерживала американскую логистику на Ближнем Востоке», — пишет издание.

Однако прецедентов принятия подобных мер в целях наказания союзников практически нет, и такие идеи уже встречают сопротивление среди членов Конгресса США, подытожили в Politico.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что углубление разногласий между ним и НАТО началось тогда, когда он впервые предложил аннексировать Гренландию.

«Если честно, то все началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», — цитировал его канал CNN.

1 апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

При этом ранее он утверждал, что Америке не нужна помощь в войне с Ираном. 17 марта Трамп отметил, что «всегда знал, что Альянс никогда не поможет США».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выступил с горячей защитой ценностей НАТО. Он предупредил, что регулярные комментарии, которые ставят под сомнение преданность США Альянсу, «подрывают его саму суть», и призвал лидеров «быть серьезными».