Резервный план Европы направлен на то, чтобы она могла защищать себя, используя действующие военные структуры НАТО, отмечает WSJ (Фото: REUTERS/Liesa Johannssen)

Европа ускоряет разработку запасного плана НАТО на фоне угроз президента Дональда Трампа вывести США из Альянса , сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, резервный план направлен на то, чтобы Европа могла защищать себя, используя действующие военные структуры НАТО в случае выхода США.

Реализация плана набирает обороты после того, как его поддержала Германия, которая ранее выступала против самостоятельных действий.

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Чиновники, которые работают над планами «европейского НАТО», стремятся привлечь больше европейцев к руководящим должностям в Альянсе и дополнить американские военные ресурсы собственными.

Планы неофициально обсуждают во время неформальных бесед в рамках НАТО и за его пределами. Неназванные участники встреч заверили, что эти планы не имеют целью составить конкуренцию нынешнему Альянсу.

Как отмечает WSJ, европейские чиновники хотят сохранить сдерживание России, оперативную непрерывность и ядерную надежность, даже если Вашингтон выведет войска из Европы или откажется прийти ей на помощь.

Реализация планов ускорилась после того, как Трамп пригрозил отобрать Гренландию у Дании, а сейчас приобретает новую актуальность из-за отказа Европы поддержать войну США против Ирана.

WSJ пишет, что перед европейцами стоит «огромный вызов», поскольку вся структура НАТО построена вокруг американского лидерства практически — от логистики и разведки до высшего военного командования Альянса. Сейчас европейцы пытаются взять на себя большую часть обязанностей, чего давно требовал президент США.

Новый импульс этому процессу придала Германия, которая на протяжении десятилетий сопротивлялась призывам Франции об усилении европейского суверенитета в области обороны. Однако, по словам лиц, знакомых с позицией канцлера Германии Фридриха Мерца, ситуация меняется из-за опасений относительно надежности США как союзника.

Только после того, как Берлин изменил свою позицию, Европа решает практические военные вопросы, такие как: кто будет руководить противовоздушной и противоракетной обороной НАТО, коридорами подкреплений в Польшу и страны Балтии, логистическими сетями и крупными региональными учениями, если американские офицеры отойдут от дел.

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Анонимные чиновники добавили, что возвращение призыва в армию в европейских странах является еще одним важным аспектом, от которого зависит успех плана.

1 апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

6 апреля американский президент сообщил, что его антипатия к НАТО началась с отказа Европы поддаться его давлению и согласиться на то, чтобы США получили Гренландию, часть Дании.

9 апреля Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал союзников, заявив, что страны-члены Альянса не поддержали США, когда Вашингтон в этом нуждался, и выразил сомнение в их дальнейшей помощи.