«Для Украины было бы победой». Министр обороны Британии пытается получить должность генсека НАТО — Пристайко 7 июня, 16:12 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Киеве, 24 мая 2023 года (Фото:Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Radio NV сообщил, что британский министр обороны Бен Уоллес пытается получить должность генсека НАТО.

«Это большая тайна — он пытается получить должность генерального секретаря НАТО. Для Украины это было бы реальной победой, если бы такая поддержка, как Бен Уоллес, был бы в Альянсе», — сказал Пристайко в эфире Radio NV.

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Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО 18 мая во время поездки в Берлин.

По словам Уоллеса, эта должность — «фантастическая работа, и НАТО является невероятно важной частью всех наших гарантий». В то же время, он подчеркнул, что такое решение должен принимать не он, а другие союзники по Альянсу.

Премьер-министр Британии Риши Сунак не сказал прямо, поддержит ли он кандидатуру Уоллеса, однако подчеркнул, что тот «пользуется большим уважением среди своих коллег за ту роль, которую он сыграл».

«Сейчас он сосредоточен на поддержке Украины. И он прекрасно справляется с этой задачей», — сказал Сунак.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.

