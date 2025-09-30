Посол Южной Африки во Франции прыгнул с 22-го этажа отеля в Париже

30 сентября, 19:31
Посол Южной Африки во Франции Нати Мтетва с президентом Франции Эммануэлем Макроном (Фото: Посольство ЮАР в Париже, Франция / Facebook)

Посол Южной Африки во Франции Нати Мтетва, которого разыскивали с 29 сентября из-за опасений, что он может совершить самоубийство, прыгнул с 22-го этажа отеля в Париже. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает Le Parisien.

Как стало известно Le Parisien из собственных источников, на следующий день после исчезновения посол Южной Африки во Франции был найден мертвым.

Также прокуратура Парижа подтвердила, что его тело было найдено «прямо возле отеля Hyatt» в Порт-Майо.

«Единственное, что можно сказать на данный момент, это то, что он забронировал номер на 22-м этаже, окно которого было выбито», — заявили в прокуратуре.

Издание добавило, что с посольством Южной Африки в Париже утром 30 сентября было невозможно связаться. Как сообщила жена посла, она вечером получила от мужа «тревожное сообщение».

По предварительным данным, последний раз его телефон был на связи около 15:00 в понедельник вблизи Булонского леса. Полиция, опасаясь возможного самоубийства, при поддержке кинологов провела обыск леса на западе столицы Франции.

Нати Мтетва работал во Франции дипломатом с февраля 2024 года, а также был постоянным делегатом Южной Африки в ЮНЕСКО. Он начал политическую карьеру в борьбе профсоюзов против апартеида, впоследствии работал в парламенте и возглавлял ряд министерств.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Эммануэль Макрон Франция Париж Южная Африка Самоубийство

