Натан Щаранский об отказе Израиля предоставлять Украине оружие: Нас Запад предал, поэтому нужен был нейтралитет Путина 30 октября, 23:54 Ракеты над Ашкелоном, Израиль. (Фото:REUTERS/Nir Elias)

Советский диссидент Натан Щаранский в интервью НВ объяснил, почему Израиль не дает Украине вооружение. По его мнению, «в скором времени» страна к этому придет.

Щаранский говорит, что с точки зрения симпатии, поддержки и количества едущих воевать против России добровольцев, израильское общество «однозначно на стороне Украины». По его словам, в РФ в первые дни полномасштабного вторжения даже возмущались, как израильтяне могут быть столь единодушны, учитывая «специфику наших давних отношений».



Видео дня

Политик заявил, что изначально говорил: российский диктатор Владимир Путин пытается перестроить все принципы, которыми жил свободный демократический мир, поэтому это война всего свободного демократического мира и он «обязан бороться».

«Израиль это принял, но до определенной степени, сказал, что оружие мы давать не можем. Почему? Потому что у нас особое положение. Нас Запад предал, отдал Путину, позволив ему занять контроль над воздушным пространством Сирии. У нас идет своя борьба за выживание с Ираном и его клятвами нас уничтожить. Каждую ночь мы бомбим их базы, разбомбили завод, где собирают их дроны. Так уж получилось, что нам нужен был по крайней мере нейтралитет Путина, чтобы он хотя бы нам не мешал. Если он закроет небо над Сирией, наши самолеты не смогут даже подлететь туда.», — объясняет Щаранский.

В то же время, по его мнению, в будущем Израиль придет к тому, чтобы предоставить Украине военную помощь.

«90% русскоязычных и 70% иноязычных израильтян сегодня на стороне Украины. Чем более нерелевантными становятся концепции безопасности Израиля с учетом России, тем быстрее идет процесс», — добавил Щаранский.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила военной помощи от Израиля.



18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно передать Украине системы ПВО из-за активизации российского воздушного террора с помощью иранских дронов. Вскоре Зеленский рассказал о передаче Израилем разведданных об иранских дронах.

19 октября израильский министр обороны Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше».