Какие три ошибки допустил Путин, приняв решение воевать против Украины — объясняет Натан Щаранский 30 октября, 17:03 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Советский диссидент Натан Щаранский считает, что российский диктатор Владимир Путин для вторжения в Украину выжидал «моментов слабости», но в конечном итоги «целиком оторвался от реальности» и допустил ошибки.



Об этом он сказал в интервью НВ.

По словам Щаранского, первый «момент слабости» был, когда 44-й президент США Барак Обама говорил: если в Сирии применят химическое оружие, то ответ Вашингтона будет жестким.

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«Но ответа не было, и он понял, что не ошибся. Поэтому он привел войска в Сирию и создал там воздушную базу, из-за которой теперь у нас огромные проблемы», — говорит израильский политик.

Второй момент — отсутствие должной реакции Запада на оккупацию Крыма, считает он.

«Более того, на этапе взятия Крыма и оккупации Донбасса страны Европы и США посчитали, что война закончена, но для Путина война никогда не закончена. Он опять увидел слабость американской позиции, когда США выводили войска из Афганистана, и важно было то, как они это делали. Было ясно, что ни на какую новую войну сейчас Америка не пойдет. И он решил, что пришло время для второго шага», — рассказывает Щаранский.

По его словам, с одной стороны, когда человек закрывается в своей идее так, как это делает Путин, «очень опасно».

«Он может делать жуткие вещи, с другой стороны, это делает его полностью оторванным от реальности. Во-первых, он явно не понимал украинский народ. Он также не понимал, насколько его собственная армия коррумпирована и не готова. Он ее к тому же не проинформировал и не подготовил. Ну, и в-третьих, он думал, что, если он погрозит ядерной бомбой, то мир будет привычно парализован. Это привело его в нынешнее безнадежное положение, но Украина платит за это большую цену», — объясняет диссидент, какие ошибки допустил диктатор.