За продвижение пророссийской позиции. Бывший британский евродепутат признался, что получал взятки от экс-нардепа Волошина

Бывший депутат Европейского парламента и экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Натан Хилл признал себя виновным в восьми случаях взяточничества, связанных с продвижением пророссийской позиции в Европарламенте, в частности в контексте войны РФ против Украины.

События происходили в 2018—2019 годах, когда Россия уже оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, но полномасштабной войны еще не было, сообщило агентство Reuters.

Реклама

52-летний Хилл признал, что получал взятки в период с декабря 2018 года по июль 2019 года в обмен на голосование и заявления в пользу пророссийских партий в Европарламенте. Это касалось вопросов, связанных с российско-украинскими отношениями.

По словам прокурора Марка Гейвуда, ключевыми доказательствами стали сообщения из WhatsApp, изъятые во время ареста Хилла в 2021 году.

Переписка показывает, что политик соглашался получать деньги за конкретные действия, в частности за вынесение вопросов на рассмотрение парламента, установление контактов с высокопоставленными чиновниками, организацию мероприятий и публичные выступления с нужными тезисами.

Гилл отрицал обвинения в сговоре с бывшим украинским политиком Олегом Волошиным с целью взяточничества. Он начал свою политическую карьеру в Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), от которой был избран в Европарламент в 2014 году, а с 2016 года возглавлял ячейку партии в Уэльсе.

В 2018 году он покинул UKIP и присоединился к Партии Брекзита, которая позже была переименована в Reform UK. Хилл оставался депутатом Европарламента до выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года.

Сейчас Хилл освобожден под залог, но судья предупредил его о возможном значительном сроке заключения в случае доказательства вины. Приговор ожидается в ноябре.

Перед полномасштабным вторжением России экс-нардеп от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Олег Волошин сбежал из Украины и сейчас скрывается в РФ.

Его подозревают в госперевороте, ему грозит до 15 лет тюрьмы. По данным следствия, Волошин распространял пропагандистские нарративы РФ и «вел подрывную деятельность против Украины».