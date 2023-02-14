США сейчас не видят угрозы наступления оккупантов на Киев — генерал Милли

14 февраля, 23:17
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Генерал Марк Милли (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Генерал Марк Милли (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Прямой угрозы наступления российских оккупантов на Киев сейчас нет. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга в Брюсселе во вторник, 14 февраля.

«Всегда существует потенциальная угроза [Киеву], угрозы с воздуха, угрозы ракетных ударов. Киев — это столица, он был важной целью в начале [полномасштабной] войны. Я бы не стал исключать возможности РФ атаковать Киев. Но по состоянию на сейчас мы не наблюдаем никаких существенных признаков или предупреждений», — сказал генерал Милли, отвечая на вопрос журналиста.

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В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

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9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян началось, но у Кремля с ним большие проблемы — украинские военные отражают атаки.

https://www.youtube.com/embed/SO0yDmqSWqM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Российская агрессия Украина-США Агрессия РФ Война России против Украины Марк Милли

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