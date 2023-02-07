«Теоретические цифры». Почему не стоит ждать наступления 500 тысяч мобилизованных россиян — военный аналитик 7 февраля, 13:38 Группа российских военных на фоне храма минобороны РФ (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что масштабного наступления 500 тысяч мобилизованных осенью россиян ждать не стоит, так как это число является «теоретическим». В своей колонке для NV Купер пишет, что на самом деле минобороны РФ могло подготовить максимум 150 тысяч мобилизованных.



«В начале этой мобилизации мы видели, как Keystone cops (так Том Купер называет минобороны РФ) объявляют о мобилизации 300 тыс., 500 тыс., 1 млн резервистов. Однако, как обычно: это номинальные и во многом теоретические цифры», — говорится в его колонке.

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Военный аналитик напомнил, что до начала полномасштабного вторжения у России «едва хватало сил, чтобы контролировать, экипировать и обучать около 280 тыс. новобранцев в год».

«Поэтому все запаниковавшие в ожидании того, что „Путин сейчас развернет в Украине 500 тыс. мобиков“: пожалуйста, успокойтесь. Через пять месяцев после сентябрьской мобилизации Keystone cops, возможно смогли принять и „обработать“ около 150 тыс. резервистов», — уверяет Купер.

Он также напомнил, что тысячи мобилизованных россиян бросили на передовую в конце сентября и начале октября вообще без подготовки.

«Они просто получили форму, были организованы во взводы и роты, возможно, прошли несколько часов обучения по обращению с огнестрельным оружием, а затем были брошены в бой», — подчеркнул аналитик.

Хотя, по словам Купера, следующим «двум волнам» мобилизованных россиян повезло больше и они прошли дополнительную подготовку перед отправкой в бой, мобилизации хватило лишьь на то, чтобы довести численность сухопутных войск ВС РФ в Украине «примерно до 250 тыс. человек, чтобы силы снова стали способны вести ограниченные наступления».

«Это именно то, что они делают в эти дни. Главное отличие от периода апреля-июня 2022 года в том, что основная масса этих солдат старше — и, следовательно, физически они менее крепкие ​​— чем молодежь, которую они заменяют, и в настоящее время им приходится обходиться устаревшей техникой, вытащенной из нафталина и на которой они прошли абсолютный минимум обучения», — добавил он.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что во время возможного нового наступления России в феврале оккупанты не будут пытаться захватить сразу всю территорию Украины, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Министр отмечал, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

