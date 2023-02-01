Враг усилил попытки наступления, пытается получить хоть что-то на годовщину вторжения — Зеленский 1 февраля, 23:21 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты усилили наступательные действия на фронте в Донецкой области. По его словам, оккупанты пытаются получить хоть какие-то результаты до 24 февраля.

«Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте — на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается», — сказал он в вечернем видеообращении.

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Президент поблагодарил украинских воинов, которые обороняют Украину и «демонстрируют нужную устойчивость».

«Мы стойко прошли все это время — от февраля до февраля. Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России», — заявил президент.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в войне против Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов говорил, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны, которая придется на февраль и март.