Вашингтон и союзники обсуждают возможность передать истребители Украине — FT

13 сентября, 15:44
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Контрнаступление укрепило аргументы стран НАТО в необходимости передать Украине летальное оружие (Фото:facebook.com/SlovakAirForce)

Контрнаступление укрепило аргументы стран НАТО в необходимости передать Украине летальное оружие (Фото:facebook.com/SlovakAirForce)

США и страны-союзники обсуждают возможность передать Украине истребители и ПВО после успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Минобороны США.

По его данным, Вашингтон и его союзники обсуждают потребности Украины, такие как противовоздушная оборона и истребители, а также возможность их передачи в «средне- и долгосрочной перспективе».

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Издание напомнило, что на данный момент США и их союзники отказываются передать боевые самолеты для ВСУ. Однако некоторые западные чиновники воодушевлены успехами Украины, а контрнаступление укрепило аргументы стран НАТО и их партнеров в необходимости отправить Украине летальное оружие.

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Также по данным FT, в ближайшие дни Вашингтон объявит о еще одном пакете военной помощи.

9 августа замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США пока не намерены включать в пакеты помощи Украине истребители F-16, однако не исключают их передачу в будущем.

В США заявляли, что процесс передачи истребителей займет годы, поэтому проще переоборудовать текущие украинские самолеты.

https://www.youtube.com/embed/8rjcyUWdGO4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО Истребители Контрнаступление

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