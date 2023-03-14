Россияне уже переходят в оборону перед предстоящим контрнаступлением ВСУ — Резников 14 марта, 20:07 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Минобооны Украины Алексей Резников во вторник, 14 марта, сообщил, что российские оккупанты уже готовятся к обороне перед предстоящим украинским контрнаступлением.

«Россияне уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне», — сказал Резников во время брифинга.

Он напомнил, что оккупанты роют окопы, готовят фортификационные укрепления, в том числе, во временно оккупированном Крыму.

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Резников убежден, что это хороший знак, который показывает, что оккупанты уже проиграли.

«Раз они в своей специальной операции уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну», — добавил министр.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.