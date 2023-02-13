Опасается прорыва ВСУ: РФ укрепляется в Запорожской и Луганской областях — британская разведка 13 февраля, 10:01 Оккупанты не знают, где будет основной удар ВСУ (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, оккупационные войска РФ укрепляются в Запорожской и Луганской областях, опасаясь возможного наступления Вооруженных сил Украины.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что по состоянию на 7 февраля изображения из открытых источников указывали на то, что Россия, вероятно, дополнительно укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, особенно возле населенного пункта Тарасовка.

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По состоянию на 8 февраля, Россия установила оборонительные укрепления между городами Васильевка и Орехов Запорожской области.

«Несмотря на то, что Россия сосредоточила свои оперативные усилия на центральной части Донбасса, она по-прежнему обеспокоена защитой крайних участков своей расширенной линии фронта», — говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, об этом свидетельствует продолжающееся строительство оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и переброска личного состава. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1 288 км, из них линия фронта в оккупированной Запорожской области — 192 км.

«Крупный украинский прорыв в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность российского „сухопутного моста“, соединяющего Ростовскую область России и Крым; Украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель „освобождения“ Донбасса», — подчеркнули в разведке.

Решить, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию, добавили в разведке.

