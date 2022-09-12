Киев запросил у Вашингтона ATACMS и десятки других видов оружия для наступательных операций — WSJ

12 сентября, 21:36
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Перечень необходимого ВСУ оружия для «наступательных операций» включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Перечень необходимого ВСУ оружия для «наступательных операций» включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Украина запросила у США десятки видов оружия и боеприпасов, чтобы продолжить освобождение украинских территорий от войск РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ, переданный украинскими властями Конгрессу США.

Перечень необходимого ВСУ оружия для наступательных операций включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов.

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Донецкая область, август 2022 года. (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook) «Обезвредить российскую ПВО — возможно». Куда РФ стягивает войска и как Украину усилят антирадарные ракеты и ATACMS — эксперт CIT

В список входят:

  • танки;
  • дроны;
  • артиллерийские системы;
  • больше противокорабельных ракет Harpoon;
  • ATACMS;
  • 2000 ракет для HIMARS.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что по результатам пятого заседания в формате Рамштайн страны закрепили курс на долгосрочную поддержку Украины. Среди приоритетов — развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО и активизация учений ВСУ.

Также, по словам министра, Киев не воспринимает «рекомендации» западных партнеров начать мирные переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ

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