Власти РФ сомневаются в возможности оккупационных войск провести новое наступление — Reuters 20 декабря, 18:39 Россия испытывает «значительную» нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на фронте (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Российские власти сомневаются в возможности войск РФ провести новое наступление, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Госдепартамента США.

«Конечно, есть те (внутри России), кто, я думаю, хотели бы продолжить наступательные операции в Украине. Есть и другие, у которых появились реальные сомнения относительно способности России в реальности сделать это», — сказал представитель Госдепа на условиях анонимности.

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По словам чиновника, Россия испытывает «значительную» нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на фронте, а мобилизованные россияне не стали «сплоченными» подразделениями.

«Существует множество вещей, с которыми россияне сталкиваются в плане необходимого оборудования и боеприпасов и которые накладывают некоторые ограничения на их планы», — сказал чиновник.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале страна-агрессор РФ может пойти в новое наступление.

Позже Американский институт изучения войны предположил, что в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что РФ готовит вторую волну наступления в 2023 году.