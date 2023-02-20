Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением — Politico
Чтобы закрепить успех на поле боя, Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением (Фото:Генштаб)
Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением, чтобы закрепить свои успехи на поле боя, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По словам чиновников, Белый дом рекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно.
В то же время, по данным издания, есть опасения, что «поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной».
По данным The Washington Post, по мнению чиновников из окружения президента США Джо Байдена, «переломный момент» в полномасштабной войне будет этой весной.
Министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля подчеркнул, что союзники помогут Украине продвинуться вперед во время контрнаступления весной.