Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением — Politico

20 февраля, 08:10
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Чтобы закрепить успех на поле боя, Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением (Фото:Генштаб)

Чтобы закрепить успех на поле боя, Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением (Фото:Генштаб)

Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением, чтобы закрепить свои успехи на поле боя, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам чиновников, Белый дом рекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно.

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В то же время, по данным издания, есть опасения, что «поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной».

По данным The Washington Post, по мнению чиновников из окружения президента США Джо Байдена, «переломный момент» в полномасштабной войне будет этой весной.

Министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля подчеркнул, что союзники помогут Украине продвинуться вперед во время контрнаступления весной.

https://www.youtube.com/watch?v=4Q4l3z01BEM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Белый дом Наступление Украина Контрнаступление Война России против Украины

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