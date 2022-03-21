Партизаны в Беларуси останавливают российские поезда и портят технику — советник Тихановской 21 марта, 05:28 Цей матеріал також доступний українською На спутниковом снимке виден подвижный понтонный мост и колонна техники к югу от города Наровля, Беларусь, 14 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies / Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS)

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил о том, что в Беларуси борются с тем, чтобы местные войска не вторглись в Украину.



В своем аккаунте в Twitter он отметил, что его родина — страна партизан, которые останавливают российские поезда и повреждают технику РФ.

Также по его словам, они раздают листовки, чтобы не допустить вторжения белорусских войск в Украину.

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«Украина победит, Беларусь также будет свободна», — убежден Франак Вячорка.

Кроме того, что советник Тихановской опубликовал карту Беларуси «Железнодорожное сопротивление-2022», где указаны результаты действий местных партизан.

Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что считает вероятным наступление вражеских оккупантов с белорусской территории в направлении Волыни.



Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины.

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