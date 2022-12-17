Россия не готова к новому полномасштабному наступлению сейчас — военная разведка 17 декабря, 17:32 Путин уже «отправил на утилизацию» в Украину лучшую технику и людей, сообщает разведка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ на данный момент не готовы к новому полномасштабному вторжению в Украину, сообщил спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов.

В эфире телемарафона Юсов отметил, что разведка не наблюдает формирования ударных группировок россиян и переброски их к границе.

«Если такая угроза будет, мы будем владеть такой информацией. По состоянию на данный момент рашисты не готовы к новому полномасштабному наступлению», — подчеркнул он.

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При этом Юсов уточнил, что речь идет не только о новом наступлении, а и о новых операциях в рамках полномасштабного наступления, которое началось 24 февраля.

Спикер отметил, что российский диктатор Владимир Путин уже «отправил на утилизацию» в Украину все лучшее и самое боеспособное из того, что у него было.

«Поэтому количественные показатели будут все равно меньше, чем во время прошлой операции. А что касается качественных показателей — значительно ниже», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может начаться уже в феврале следующего года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что зимой РФ может пойти в новое наступление в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.