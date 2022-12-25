Минобороны Германии видит два сценария нового наступления РФ в Украине в 2023 году — СМИ 25 декабря, 21:52 Военные ВСУ возле уничтоженной российской техники, Херсонская область, декабрь 2022 (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Министерстве обороны Германии считают, что у страны-агрессора России есть два сценария нового наступления в 2023 году.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на внутренний документ правительства Германии, передает Tagesspiegel.



В Минобороны Германии считают, что российские оккупанты могут пойти в наступление в апреле 2023 года. Согласно первому сценарию, Россия сосредоточится на попытках полностью захватить Донбасс, а режим Александра Лукашенко в Беларуси разместит на границе с Украиной «десятки тысяч» солдат, чтобы отвлекать внимание украинских защитников.



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Второй сценарий, который считается маловероятным, предполагает, что военные режима Лукашенко вступят в войну и беларусская армия начнет наступление с севера, а российские оккупанты будут продвигаться с Донбасса. В этом случае стране-террористу понадобится всеобщая мобилизация. Также утверждается, что оккупанты хотят «дойти до польской границы» в надежде помешать поставкам оружия в Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что РФ может пойти в новое наступление в феврале. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.