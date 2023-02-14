СМИ сообщили, что Россия стягивает авиацию к границе с Украиной. Глава Пентагона прокомментировал 14 февраля, 18:59 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

США не видят признаков того, что страна-террорист Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга в Брюсселе во вторник, 14 февраля.

Ранее Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты. По данным FT, такой информацией обмениваются союзники по НАТО. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что союзники Украины ожидают, что Россия «готовится к воздушной кампании и пытается атаками [вывести из строя] ПВО Украины». Он также сказал, что у России могло остаться «более 80%» авиации.



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Отвечая на соответствующий вопрос журналистки, Остин сказал, что США не наблюдают наращивания авиации.

«Мы знаем, что у России остается в запасе значительное количество авиации… Вот почему мы подчеркиваем, что должны делать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны», — заявил глава Пентагона.



9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян началось, но у Кремля с ним большие проблемы — украинские военные отражают атаки.