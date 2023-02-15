США, Британия и Украина не верят, что российское наступление будет успешным — CNN

15 февраля, 16:09
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В направлении Угледара оккупанты теряют много бронетехники (Фото:Генштаб)

В направлении Угледара оккупанты теряют много бронетехники (Фото:Генштаб)

США, Великобритания и Украина сомневаются, что Россия достигнет значительных успехов во время нового масштабного наступления на востоке страны.

Об этом сообщает CNN cо ссылкой на американских, британских и украинских чиновников.

«Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично», — сказал CNN высокопоставленный военный чиновник США.

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Россия увеличивает количество войск на оккупированных украинских территориях и на границе. Однако, как сообщает телеканал, западные союзники не считают, что эти силы способны захватывать и удерживать новые территории.

«Маловероятно, что российские силы будут намного лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они будут более успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку», — сказал CNN высокопоставленный британский чиновник.

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Американские военные считали, что Россия будет готовить войска до мая, чтобы российские вооруженные силы восстановили достаточно ресурсов для продолжительного наступления, но российские лидеры хотели действовать как можно скорее.

В настоящее время США считают вероятным, что российские войска отправляются на фронт до завершения подготовки, из-за политического давления со стороны Кремля, заявил CNN высокопоставленный военный представитель США.

Хотя украинские официальные лица бьют тревогу в связи с новыми атаками России на востоке, украинская сторона также скептически относится к возможностям России.

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«Они собрали достаточно живой силы, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все. Не впечатляет, по сравнению с той паникой, которую они пытались создать в Украине», — сказал CNN высокопоставленный украинский дипломат.

Ранее в украинской разведке заявляли, что у России нет достаточных ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Великобритания Российская агрессия Восток Украины Войска РФ Наступление

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