Повторное наступление России на Киев — не решенный вопрос — Арестович 19 декабря, 15:18 Поврежденный во время первого российского наступления на Киев жилой дом в Бородянке (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Радио НВ заявил, что повторное наступление России на Киев — это не решенный вопрос.

Комментируя слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужжного о том, что в феврале возможно новое наступление России на Киев, Арестович в эфире Радио НВ заявил, что Залужный — военный профессионал, а военные и спецслужбы всегда «планируют от самого плохого варианта».

Видео дня

«И он (Валерий Залужный — ред.) называет худший из возможных вариантов. То есть наступление на Киев — это все же не решенный вопрос, как мне кажется. Это самый плохой вариант, к которому нужно быть готовыми. Логика военных очень проста: если мы готовы к худшему варианту, то мы готовы к другим вариантам автоматически», — сказал советник Офиса президента.

В недавнем интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

19 декабря российский диктатор Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко. Хотя за последний год они провели много переговоров, для Путина это первый визит в столицу Беларуси за последние три года.