Наступление России на Донбассе отстает от графика Путина на две недели — Пентагон 11 мая, 08:07 Цей матеріал також доступний українською Российское наступление на востоке и юге Украины идет не по плану Кремля, сообщил Пентагон (Фото:Генштаб)

По данным Пентагона, российское наступление на Донбассе отстает от того, на что рассчитывал кремлевский диктатор Владимир Путин по меньшей мере на две недели.

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В ходе брифинга официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что Путин не достиг основных целей после того, как фокус боевых действий сместился на Донбасс.

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По его словам, в Украине задействованы 99 российских батальонно-тактических групп и Путин продолжает наращивать силы на Донбассе, но в то же время несет потери.



Чиновник отметил, что пока не взят даже Мариуполь и в городе продолжаются сражения.

«Таким образом, он не добился успеха, которого, как мы полагаем, он хотел достичь, и уж точно не в срок. Я имею в виду, теперь мы можем оценить, что он на две недели или, может быть, даже больше отстал от того, что мы думали или где, по его мнению, он хотел быть на Донбассе и на юге», — подчеркнул он.



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