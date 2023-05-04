Россия вряд ли сможет начать «значительное наступление» в Украине в этом году — разведка США
Глава разведки США Эврил Хейнс (Фото:REUTERS / Joshua Roberts)
Глава разведки США Эврил Хейнс заявила, что в этом году Россия вряд ли сможет начать «значительное наступление» в Украине.
Об этом сообщает CNN.
По ее словам, Россия, скорее всего, не сможет провести «значительную наступательную операцию в этом году» из-за нехватки боеприпасов и живой силы — независимо от того, будет ли украинское контрнаступление успешным или нет.
«Фактически, если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки сторонних боеприпасов помимо существующих поставок из Ирана и других стран, им будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции», — заявила Хейнс.
Российский диктатор Владимир Путин, по ее словам, «вероятно» уменьшил свои краткосрочные амбиции в Украине, чтобы рассматривать победой «контроль над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и гарантию, что Украина никогда не станет союзником НАТО».
Хейнс при этом добавила, что маловероятно, что Россия договорится о паузе в боевых действиях в этом году, если только политические факторы «не изменят точку зрения» диктатора.
Глава разведки отметила, что российские войска готовят «новые оборонительные позиции» перед украинским контрнаступлением и «в апреле захватили меньшую территорию, чем за любой из трех предыдущих месяцев».