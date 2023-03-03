Россия может готовить новые атаки, когда погода станет лучше — Белый дом 3 марта, 16:49 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Страна-агрессор РФ может готовить новые атаки на Украину, когда погода станет лучше, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В интервью Tagesspiegel Кирби напомнил, что война России против Украины может прекратиться завтра, если российский диктатор Владимир Путин согласится вывести свои войска с украинских территорий. Однако, по словам представителя Белого дома, диктатор не планирует это делать.

Видео дня

«Он ищет пути, чтобы продолжать атаковать гражданскую инфраструктуру. Мы знаем, что новые атаки уже планируются на то время, когда погода становится лучше», — сказал Кирби.

Он добавил, что Белый дом хочет убедиться, что Украина может не только защищаться от новых атак, но также может контрнаступать.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут «очень активными» и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении 28 февраля сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.