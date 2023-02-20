На армию РФ растет давление с требованием успехов к годовщине вторжения — британская разведка 20 февраля, 09:40 От армии РФ требуют продемонстрировать хоть какие-то успехи к годовщине вторжения (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

По данным британской разведки, по мере приближения годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия испытывает все большее политическое давление.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что оккупационные войска РФ продолжают вести наступление на нескольких направлениях на востоке Украины: Угледар, Кременная и Бахмут.

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Однако, по данным разведки, потери РФ остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре.

В частности, названные элитными 155-я бригада и 40-я бригада морской пехоты понесли очень большие потери под Угледаром и, скорее всего, неэффективны в бою.

«По мере приближения годовщины вторжения российские войска, вероятно, испытывают все большее политическое давление. Вполне вероятно, что Россия заявит о взятии Бахмута, чтобы приурочить это к годовщине, независимо от реального положения дел», — говорится в сообщении.

Если весеннее наступление России ничего не даст, то напряженность в российском руководстве, вероятно, возрастет, добавили в разведке.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».

