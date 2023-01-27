Оккупанты готовят наступление к 24 февраля на Донбассе и в Запорожской области — Данилов

27 января, 22:08
Поделиться:
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление 24 февраля. По его данным, оккупанты готовятся к атаке в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

«Учитывая, что они люди из „совка“, и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — сказал Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО добавил, что у войск РФ много мобилизованных и «железа», поэтому ВСУ должны быть «в максимальной концентрации и готовности».

«У них есть задание, что касается Донецкой и Луганской областей для того, чтобы они полностью вышли на их границы. Они уже неделю пытаются понять, что у нас с обороной. Сейчас там есть определенное накопление войск», — сказал он.

Читайте также:

Протест в поддержку Украины в Праге, январь 2023 года (Фото:REUTERS/David W Cerny) Путин нацелен на многолетнюю войну с Украиной и планирует новое наступление в феврале-марте — Bloomberg

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/PMBIwRzu1po
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия СНБО Российская агрессия Войска РФ Наступление Алексей Данилов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X