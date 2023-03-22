Российское наступление на Бахмут ослабевает — британская разведка 22 марта, 10:00 Британская разведка предполагает, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Британская разведка сообщает, что российское наступление на Бахмут ослабевает. Украинские силы начали локальную контратаку.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в последние дни украинские силы провели локальную контратаку к западу от Бахмута, что, вероятно, ослабит давление на находящийся под угрозой маршрут снабжения по трассе H32.

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При этом бои вокруг центра города продолжаются, и украинская оборона остается под угрозой окружения с севера и юга.

«Впрочем, есть реалистичная возможность, что российское наступление на город начинает терять ограниченный во времени импульс, который до сих пор имел — частично из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасывают на другие участки фронта», — говорится в сообщении.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».



Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.