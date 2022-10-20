Разведка США считает, что ВСУ смогут продвигаться на юге и востоке Украины в течение шести недель — NYT 20 октября, 18:24 Американские официальные лица считают, что украинское наступление может вскоре вынудить российские войска в Херсоне отступить за Днепр (Фото:Генштаб)

Разведка США считает, что у украинских военных есть возможность продвинуться на юге и востоке страны в течение следующих шести недель, сообщает The New York Times со ссылкой на американские официальные лица.

Разведка США считает маловероятно массовое поражение российских войск, которое позволило бы Украине захватить еще один огромный участок территории, как в Харьковской области. Но, по их оценкам, отдельные российские подразделения могут сломаться перед постоянным натиском ВСУ, что позволит Украине освободить города на Донбассе и, возможно, захватить город Херсон.

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Американские официальные лица считают, что украинское наступление может вскоре вынудить российские войска в Херсоне отступить за Днепр, вернув большую часть города под контроль Украины.

Также некоторые источники заявили, что ВСУ, похоже, готовы двигаться вперед и выйти из тупика в Луганске, где у них может возникнуть возможность окружить или сломать российские оборонительные рубежи.

Американские и украинские официальные лица опасаются делать точные прогнозы, но отмечают, что боевые действия, вероятно, продолжатся еще несколько месяцев.

При этом Россия, по мнению американских чиновников и военных аналитиков, еще не проиграла войну. Официальные лица призвали никогда не недооценивать противника, поскольку российский диктатор Владимир Путин, похоже, готов продолжать войну.

По данным британской разведки, российское командование, вероятно, приняло решение оставить захваченные территории Херсонской области на западном берегу Днепра.

Накануне марионетка Кремля Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра. Также кремлевские коллаборанты объявили, что на семь дней запретили въезд в регион для гражданских.