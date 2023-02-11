Россия может возобновить наступательные операции в Украине весной — Белый дом 11 февраля, 08:15 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

По данным Белого дома, страна-агрессор Россия использует нынешние зимние месяцы для пополнения сил, чтобы возобновить наступательные операции в Украине весной.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга.

«Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими», - сказал Кирби.

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По его словам, оккупанты пытаются истощить украинцев и одновременно восстановить собственные силы, перевооружиться и пополнить количество личного состава.

Кирби предположил, что с улучшением погодных условий «бои, вероятно, станут более жестокими». Но США и другие страны в последние недели увеличили передачу военной помощи Украине. Речь идет, в частности, о более сложных боевых способностях для ведения боев на открытой местности.

Он добавил, что это необходимо, чтобы помощь Украине "подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".