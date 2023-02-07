Данилов рассказал, готовы ли россияне к новому наступлению 7 февраля, 18:55 Украинские военные стреляют из Града возле Марьинки, 7 февраля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV рассказал готовы ли россияне к новому наступлению в Украине.

«Они готовятся. … 24 февраля. Подходит годовщина этих событий, которые у них произошли. Отчитываться особо не о чем, потому что кроме того, что террористы захватили Запорожскую атомную станцию, есть территория, которая пока находится под оккупацией (но мы обязательно ее освободим), нет никаких таких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали», — сказал Данилов Radio NV, напомнив, что россияне собирались захватить Киев и сменить украинскую власть.

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Глава СНБО также сказал, что «под эту дату» россияне «будут пытаться где-нибудь иметь возможность, скажем так, атаковать».

«Мы готовимся к любому развитию событий. Понимаем, что происходит у неприятеля, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем абсолютно расслабиться и победа уже лежит в нашем кармане. Нам предстоит еще очень много работать, работать, работать для того, чтобы мы освободили всю нашу родную землю от этих террористов, которые на нее ворвались, начиная с 2014 года», — добавил он.

По данным издания Financial Times, новое масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока в Украину не поступили новые поставки западного оружия.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что во время возможного нового наступления России в феврале оккупанты не будут пытаться захватить всю территорию Украины, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Резников также отмечал, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

