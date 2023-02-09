В марте в Украине будет трудно проводить наступление, но РФ это может не остановить — британская разведка 9 февраля, 09:12 Как отметили в британской разведке, погода продолжает играть значительную роль в ходе войны России против Украины (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, погода продолжает играть значительную роль в ходе войны России против Украины. В то время как земля замерзла, в последние недели условия перемещения по пересеченной местности на востоке, скорее всего, практически не изменились.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 8 февраля температура поверхности была около 0 градусов Цельсия.

По прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега, вероятно, ухудшат условия для передвижения по всей территории Донбасса.

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Как отметили в разведке, условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут худшими, с большим количеством грязи, в середине и конце марта.

Командиры с обеих сторон, вероятнее всего, постараются избегать планирования крупных наступательных операций в это время, добавили в ведомстве.

«Однако политические или оперативные возможности могут превалировать над этими опасениями, как это продемонстрировала Россия, начав свое вторжение в конце февраля 2022 года», — говорится в сводке.